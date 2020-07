Real : Zidane pioche à l'OL, et il ne regrette pas

Dans : OL.

Vendredi soir, le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à Alavès. Et comme c’est le cas depuis plusieurs matchs, le club merengue a débloqué la situation sur penalty.

Titulaire un match sur deux en moyenne, Ferland Mendy a réalisé un énorme match, en provoquant notamment la faute du penalty ayant permis à Karim Benzema d’ouvrir le score. Assurément, l’ancien défenseur gauche de l’Olympique Lyonnais réalise une première saison très convaincante dans la capitale espagnole. Présent en conférence de presse ce dimanche à la veille du déplacement de son équipe à Grenade, Zinedine Zidane est revenu sur le recrutement du latéral formé au Havre. Et le coach madrilène a indiqué que le choix de payer 48 ME pour Ferland Mendy était le sien à 100 %.

« Moi, il ne me surprend pas. Son recrutement avait été effectué sur une demande de ma part, comme toujours en accord avec le club. Il est jeune, il a du talent, il a quelque chose et il est en train de le prouver. En revanche, je le dis aujourd'hui, il faut arrêter de le comparer à Marcelo (son concurrent au poste de latéral gauche). Marcelo est Marcelo, et Mendy est Mendy. C'est un bon joueur, il a son avenir devant lui, il est dans un grand club et son club est fier de lui » a indiqué Zinedine Zidane, totalement satisfait du recrutement de Ferland Mendy, lequel s’impose doucement mais surement comme un titulaire en puissance du Real Madrid. Assurément, l’année de la confirmation sera la plus difficile pour l’ancien Lyonnais en 2020-2021. Mais s’il parvient à conserver son niveau, alors il deviendra sans conteste le titulaire de Zinedine Zidane au Real Madrid et un vrai prétendant à l’Euro 2021 avec l’Equipe de France…