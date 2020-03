OL : Aouar refuse de se polluer la tête avec le mercato

Dans : OL.

Houssem Aouar a fait parler de lui cette semaine, le joueur de Lyon suscitant l'intérêt de plusieurs clubs européens. Mais ce dernier n'a pas l'intention d'être focalisé sur son avenir.

Désigné joueur du match mercredi lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus, et auteur de la passe décisive pour Lucas Tousart sur le but victorieux, Houssem Aouar garde les pieds sur terre. Car depuis quelques semaines, on parle beaucoup, y compris Jean-Michel Aulas, de l’avenir du milieu de terrain de 21 ans, qui a encore 3 ans de contrat avec l’OL. Même du côté de la Juventus, on semble avoir un œil sur l’international Espoirs, dont la valeur est estimée par TranferMarkt à 50ME. Autrement dit, cela doit clairement cogiter du côté d’Houssem Aouar alors que la fin de saison se profile.

Mais ce dimanche, à quelques heures du derby OL-ASSE, le milieu lyonnais a confié sur TF1 que l’heure n’était pas venue de se pencher sur son avenir et de se focaliser au maximum sur les matchs à venir. « Mon avenir ? Je n'y pense pas forcément, je pense plutôt aux semaines qui arrivent. Elles vont être importantes pour l'OL et pour nous.J’ai pas mal de choses à apporter encore à l’équipe. J’essaye de ne pas me polluer l’esprit en restant concentré sur le terrain. J’ai à coeur de gagner un titre avec Lyon, a confié Houssem Aouar avant d’évoquer ce très attendu rendez-vous contre l’AS Saint-Etienne, le rival de toujours. Il va falloir gagner ce match. Il y a beaucoup d’enjeux, même si voilà au classement cette année les deux équipes ne sont pas là où elles devraient être. »