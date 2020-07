OL : Aouar = Matuidi + 40 ME, Aulas est fort en maths

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu défensif pour combler le départ de Lucas Tousart au mercato, l’OL apprécie grandement le profil de Blaise Matuidi.

Dans une interview accordée à la presse italienne la semaine dernière, Jean-Michel Aulas a répété à quel point il aimerait voir l’international tricolore signer à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Totalement séduit par le leadership de l’ancien milieu défensif du PSG, le président rhodanien n’a toutefois pas les moyens de s’offrir un joueur d’un tel calibre. A moins qu’il n’utilise un certain Houssem Aouar pour faire basculer les choses du bon côté. Un plan sérieusement imaginé en interne par les dirigeants de l’OL, selon les informations obtenues par Il Bianconero.

A en croire le média transalpin, une offre de 40 ME en plus de Blaise Matuidi conviendrait parfaitement à Jean-Michel Aulas pour céder Houssem Aouar, très fortement convoité par la Juventus Turin. Un échange colossal, qui permettrait à l’OL de renflouer ses caisses et de s’offrir un international français et champion du monde chevronné. Reste tout de même deux problèmes à régler pour boucler un deal d’une telle envergure. Premièrement, l’Olympique Lyonnais devra assumer les émoluments colossaux de Blaise Matuidi, dont le salaire est hors de portée pour le club rhodanien après son passage au PSG et sa signature à la Juventus Turin. Et deuxièmement, il faudrait encore qu’Houssem Aouar soit d’accord pour rejoindre le champion d’Italie en titre puisque dans son interview accordée à la presse italienne il y a plusieurs jours, Jean-Michel Aulas indiquait qu’il n’était pas certain que la priorité d’Aouar soit la Juventus. Pour rappel, le meneur de jeu rhodanien est également dans le viseur de Manchester City… et du Paris Saint-Germain.