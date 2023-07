La DNCG punit l'OL, Zack Nani adore

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a vu sa sanction de la part de la DNCG être confirmée ces dernières heures. Les salaires et les transferts du club rhodanien seront encadrés.

Mauvaise nouvelle pour l'OL, le club n'aura pas les mains libres cet été pour recruter. La DNCG a confirmé ce mardi les sanctions pour les Rhodaniens. La masse salariale sera désormais encadrée, tout comme les transferts du club. L'OL avait la possibilité de s'en sortir s'il s'engageait à vendre pour près de 60 millions d'euros cet été au mercato. Cela aurait donc voulu dire les départs de certains joueurs majeurs, comme Castello Lukeba ou encore Rayan Cherki. Finalement, John Textor and co ont préféré prendre le risque d'être sanctionnés. S'il faudra se serrer un peu la ceinture et espérer réaliser une belle saison, l'attitude lyonnaise est positive pour certains. Ce n'est pas Zack Nani qui dira le contraire...

Du positif malgré tout !

📍 BT Murrayfield Stadium



Coup d’envoi de #MUFCOL à 15h ⏳🔴🔵 pic.twitter.com/vPCTSvX5AP — Olympique Lyonnais (@OL) July 19, 2023

Sur son compte Twitter, l'influenceur fan de l'OL a en effet commenté la sanction de la DNCG envers son club. Et il veut voir le positif : « Merci à tous ceux qui ont apporté des explications sur la position de la DNCG etc.. ça permet d'y voir plus clair sur un sujet pas simple, perso je ne pense pas que la DNCG soit dans un big complot contre l'OL même si je ne comprends pas tous ses fondements (sur OL Reign notamment). Maintenant il y a un truc important qui me satisfait personnellement : On a refusé de céder à la facilité et de s'engager à vendre pour 60 millions (bye bye Cherki, Lukeba etc), ça aurait été la facilité et l'assurance de se manger aucune sanction mais aussi celle de voir certains des meilleurs partir, là on est encadré et certains partiront peut-être (ou pas d'ailleurs) MAIS on ne le fera pas en ayant une promesse à la DNCG au-dessus du crâne et ça c'est un changement de paradigme qui me plaît, l'encadrement c'est chiant mais ce n'est pas insurmontable si on serre les dents cet été on peut vraiment espérer aller mieux bientôt ». Promesse d'un futur meilleur ou simple mirage, seul le temps livrera son verdict à l'OL. Mais au moins, les meilleurs joueurs du club devront bel et bien rester cet été.