OL : Matuidi à Lyon, l'OL doit y croire

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas ne cache pas toute l'estime qu'il a pour Blaise Matuidi, même si le champion du monde de la Juventus est un joueur cher pour l'Olympique Lyonnais.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Blaise Matuidi est évoqué du côté de l’Olympique Lyonnais, mais à un an de la fin du contrat liant le champion du monde français à la Juventus cette rumeur revient à la surface. Et cela d’autant plus facilement que le président de l’OL ne masque pas toute l’estime pour le milieu de terrain de la Juventus qu’il a côtoyé lors du Mondial 2018 en Russie. Bien évidemment, faire signer Blaise Matuidi à Lyon aura un prix, le joueur de 33 ans étant considéré comme l’une des valeurs sûres à son poste. Mais pour Bertrand Latour, le club rhodanien est probablement le seul, hors PSG, à avoir les moyens financiers de faire revenir le milieu en France.

Bertrand Latour espère que Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais oseront aller au bout du dossier Blaise Matuidi. « Je pense qu'il n'y a pas de combats inutiles à mener. Surtout lorsque vous êtes Lyon. Il y a de l'argent dans ce club, ils ne sont pas dans la même situation que l'Olympique de Marseille par exemple. Il y a quelques saisons, quand on disait que Mario Balotelli allait signer à Nice, ce n'était pas une évidence et puis à la fin, il est venu. Il y a des cas plus exceptionnels que cela qui se sont conclus. Je me dis que l’Olympique Lyonnais peut tenter par différents moyens de faire venir Blaise Matuidi. Je leur dis de foncer et ils ont raison de le faire », a confié, sur la chaîne L’Equipe, le journaliste. Au président de l'OL de confirmer que son intérêt supposé pour le milieu de terrain des Bleus et de la Juventus n'est pas uniquement de façade.