OL : Aouar et Rudi Garcia, le début d’un clash à Lyon ?

Contraint de revoir ses plans en raison de l’exclusion de Marcelo, Rudi Garcia a fait le choix de sortir Houssem Aouar dès la 50e minute de jeu à Lille.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a pris la décision de sacrifier l’international français plutôt que Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi ou encore Lucas Paqueta pour combler le carton rouge de Marcelo en faisant entrer Djamel Benlamri. La logique de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille était la suivante : conserver un bloc solide et profiter de la vitesse des attaquants rhodaniens en contre-attaque. Mais au sein du vestiaire, Houssem Aouar a un certain statut et le principal intéressé n’a donc pas vraiment apprécié ce changement décidé par son entraîneur.

Comme souligné par Bertrand Latour, présent au stade dimanche soir, Houssem Aouar n’a clairement pas accepté la décision de Rudi Garcia. « Houssem Aouar sort et fait soigneusement attention d’éviter Rudi Garcia » a fait remarquer le journaliste de La Chaîne L’Equipe. En conférence de presse d’après-match, l’ex-coach de Lille a été contraint de justifier son choix. « Tout le monde est amené à débuter les matchs et à sortir en cours de match. Il n’y a pas de débat particulier par rapport à ça. Il faut savoir qu’Houssem a fait un entraînement normal samedi et pratiquement aucun autre entraînement de la semaine parce qu’il s’est fait mal à un adducteur mercredi. Heureusement, il a pu être là et on l’a vu. C’est lui qui frappe sur le but » a indiqué Rudi Garcia, désireux d’éteindre l’incendie et de ne pas entretenir la polémique. Reste que le principal intéressé, qui a de bonnes chances d’être convoqué jeudi en Equipe de France par Didier Deschamps, n’a pas apprécié le choix de son coach.