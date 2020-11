OL : Zidane pousse Mariano à Lyon pour Aouar

Dans : OL.

Le Real Madrid souhaite recruter Houssem Aouar. Pour y parvenir, le champion d’Espagne est prêt à sacrifier Mariano Diaz, qui s’était sublimé à Lyon lors de la saison 2017-2018.

Houssem Aouar (22 ans) sera l’un des joueurs lyonnais les plus courtisés au prochain mercato estival. C’était déjà le cas cet été mais le numéro 8 de l’OL a préféré rester dans son club formateur pour l’aider à retrouver le sommet du football français mais surtout la Coupe d’Europe. Arsenal était le candidat le plus sérieux pour le recruter mais les Gunners ont finalement opté pour Thomas Partey. La Juventus et le Real, eux, restent en embuscade. Il y a quelques semaines, Zinedine Zidane faisait l’éloge du milieu de terrain. Bien décidé à rafler la mise, le technicien français a réfléchi à un moyen d'arriver à ses fins. Pour ce faire, ZZ souhaite mettre en place un échange avec un indésirable de la Casa Blanca.

Selon Todo Fichajes, l’entraîneur du Real propose Mariano Diaz aux dirigeants lyonnais pour les convaincre de lui céder l’international français. L’attaquant dominicain rappelle de très bons souvenirs à l’OL puisque dans les rangs du club lors de la saison 2017/2018, il a impressionné avec 21 buts inscrits en 45 matches. Cependant, les deux joueurs n’ont pas la même valeur marchande. Jean-Michel Aulas attend au moins 50 ME pour laisser partir sa pépite. En plus de céder Mariano, estimé à 30 ME, le Real Madrid pourrait donc être amené verser 20 ME au club rhodanien. Ce cheminement pourrait profiter à l’attaquant du Real laissé de côté par Zinedine Zidane.