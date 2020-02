OL : Aouar est surcoté, la décla choc de Willy Sagnol

Dans : OL.

Buteur face à l’Olympique de Marseille mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France, Houssem Aouar réalise une saison plus que correcte d’un point de vue personnel.

Avec 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Houssem Aouar, dans le viseur de la Juve et d'Arsenal dans l'optique du prochain mercato, figure parmi les joueurs les plus décisifs de l’Olympique Lyonnais. Surnommé « le crack » par son directeur sportif Juninho, l’ancien international espoirs français est toutefois très loin du niveau international selon Willy Sagnol. Sur l’antenne de RMC, l’ex-coach du Bayern Munich et des Girondins de Bordeaux a surpris tout le monde en critiquant sans détour le niveau de jeu et le manque criant de régularité d’Houssem Aouar.

« Taper sur Garcia, c’est un peu la mode parce qu’il a fait des erreurs en communication et nous a donné le bâton pour lui taper dessus. Mais il y a quand même une grosse partie de cet effectif lyonnais qui est très largement surcoté. Qui ? On peut en citer plein ! Pour moi, un des joueurs qui est surcoté parce qu’on l’annonce toujours comme un joueur très talentueux, c’est le petit Aouar. Ses éclairs contre l’OM ? Non, mais ce n’est pas ça. Un joueur que l’on annonce avec un très grand talent, il doit être bon à tous les matchs. Je veux bien qu’il fasse la différence de temps en temps, encore heureux, parce qu’on ne le paye pas non plus à ne rien faire. Mais il est décevant depuis le match aller contre Manchester City il y a un an et demi. C’est pourtant un joueur que j’aime beaucoup pour son profil, j’adore ce qu’il est capable de faire. Mais il ne le fait pas assez souvent » a balancé Willy Sagnol dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une prise de position très étonnante, tant les compliments ont l’habitude de pleuvoir au sujet d’Houssem Aouar habituellement.