OL : Arsenal vs Juventus, gros duel pour Aouar ?

Dans : OL.

Malgré la saison moyenne réalisée par l’Olympique Lyonnais, un homme parvient à tirer son épingle du jeu sous la houlette de Rudi Garcia.

Il s’agit d’Houssem Aouar, encore décisif face à l’Olympique de Marseille mercredi soir, et qui totalise déjà 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avant le choc face à Marseille en Coupe de France, Rudi Garcia avait chahuté son milieu de terrain, exigeant plus de sa part. Visiblement, cela a bien fonctionné puisque le meneur de jeu de l’OL a parfaitement répondu sur le rectangle vert. Capable de jouer dans un rôle de milieu relayeur ou carrément de n°10, Houssem Aouar sera sans aucun doute l’un des joueurs de l’OL les plus courtisés durant le mercato estival. Et pour preuve, deux cadors européens ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour Houssem Aouar.

En effet, Calcio Mercato 24 confirme l’intérêt, déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé, de la Juventus Turin pour Houssem Aouar. La Vieille Dame compte déjà de nombreux milieux relayeurs dans son effectif (Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey) mais visiblement, Maurizio Sarri est totalement tombé sous le charme d’Houssem Aouar à tel point qu’il aurait réclamé son recrutement au mercato estival. Mais pour obtenir la signature du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, le champion d’Italie en titre devra terrasser la concurrence d’Arsenal. Club bien moins huppé que la Juve et dans une forme sportive nettement moins impressionnante ces dernières années, Arsenal sera toutefois en mesure de proposer à Houssem Aouar une place de titulaire la saison prochaine. Un argument de poids qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Gunners même si pour l’heure, il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir dans quel club Houssem Aouar évoluera. D’autant qu’il n’est pas totalement impossible qu’il reste une saison de plus à l’Olympique Lyonnais…