OL : Aouar dit oui au Betis Séville, tout s’accélère

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie par l’OL durant ce mercato estival, Houssem Aouar est une priorité du Betis Séville.

Cela fait près de trois semaines que les rumeurs s’intensifient au sujet d’une potentielle signature d’Houssem Aouar au Betis Séville lors de ce mercato estival. Après avoir recruté Nabil Fekir, lequel donne satisfaction en Andalousie, les dirigeants du Betis aimeraient répéter l’opération en faisant venir Houssem Aouar en provenance de l’Olympique Lyonnais. Difficile à convaincre au départ, le milieu offensif de l’OL a longuement conversé avec Nabil Fekir au sujet du championnat espagnol, de l’Andalousie et du Betis. Des discussions qui ont visiblement porté leurs fruits puisque selon les informations d’Estadio Deportivo, Houssem Aouar est maintenant d’accord sur le principe pour rejoindre le Betis Séville cet été. Un accord doit toutefois encore être trouvé entre toutes les parties avant de finaliser l’opération mais les choses paraissent bien avancées.

Houssem Aouar a trouvé un accord avec le Betis

Et pour cause, le média andalou croit savoir que le Betis Séville et Houssem Aouar ont trouvé un terrain d’entente financier avec un salaire pouvant augmenter grâce à de nombreux bonus (objectifs collectifs, nombre de matchs). L’enjeu des prochaines heures est maintenant que le Betis Séville trouve un accord avec l’Olympique Lyonnais, ce qui n’est pas encore le cas pour le moment. Au début des négociations, Jean-Michel Aulas a fixé le prix d’Houssem Aouar à 20 ME, un prix que le président de l’OL a accepté de descendre à 14 ME dans le cas où William Carvalho serait intégré à la transaction. Si le Betis est d’accord pour se séparer de son international portugais, celui-ci est valorisé à près de 10 ME. Il ne devrait donc pas être intégré au deal avec Houssem Aouar, à moins que Lyon ne baisse considérablement ses exigences. Les négociations vont ainsi se poursuivre dans les jours à venir entre le Betis et Lyon pour le transfert d’Aouar. L’affaire pourrait se conclure pour une somme inférieure à 15 ME, à condition que l’Olympique Lyonnais garde un pourcentage très élevé en cas de revente du joueur par le Betis.