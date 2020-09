OL : Aouar, c’est plus 80 ME que 30 ME pour Aulas

Dans : OL.

Surveillé par la Juventus Turin au mercato, Houssem Aouar est la priorité absolue d’Arsenal, qui souhaite recruter le Lyonnais d’ici à dimanche.

Le profil du meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais colle parfaitement avec ce que Mikel Arteta souhaite mettre en place dans la capitale londonienne. Sous l’impulsion du coach espagnol, Arsenal a ainsi transmis une proposition officielle à hauteur de 35 ME à l’Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar. Une offre balayée d’un revers de la main par Jean-Michel Aulas, lequel n’a aucunement l’intention de brader un joueur encore sous contrat longue durée, et qui n’ira pas au clash pour partir à tout prix durant le mercato.

La valeur marchande d’Houssem Aouar est bien supérieure aux 35 ME proposés par Arsenal selon le président lyonnais, lequel a taquiné la direction d’Arsenal dans les colonnes du Progrès. « Si Nicolas Pépé a coûté ce prix-là (Arsenal a déboursé 80 ME pour le recruter à Lille en 2019), Houssem, qui est international, vaut plus que 30 ME » a fait savoir le très malin Jean-Michel Aulas, qui occulte totalement la crise du Covid-19 et qui souhaite que les Gunners s’alignent sur les sommes déboursées par le passé, notamment afin de recruter le très courtisé Nicolas Pépé à l’époque. La réponse d’Arsenal se fait maintenant attendre. Le club canonnier n'a plus que cinq jours afin de boucler le recrutement d’Houssem Aouar, alors qu’un accord a déjà été trouvé avec le joueur sur les termes de son futur contrat. Pour rappel, les Gones ont déjà anticipé le départ de leur meneur de jeu avec la venue de Lucas Paqueta. Un accord total a été trouvé mardi avec l’AC Milan pour le transfert du Brésilien, attendu ce mercredi pour signer en faveur de l’Olympique Lyonnais en échange d’un chèque de 21 ME hors bonus.