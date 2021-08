OL : Aouar c’est non, un géant jette l’éponge

Dans : OL.

Nommé vice-capitaine de l’OL par Peter Bosz pour la saison à venir, Houssem Aouar n’est toutefois pas certain de rester à Lyon.

Et pour cause, l’international français fait partie des Lyonnais courtisés, notamment en Premier League. L’été dernier, c’est à la Juventus Turin qu’Houssem Aouar était proche de signer. Jusqu’à présent, la Vieille Dame continuait de surveiller la situation du milieu offensif des Gones. Mais selon les informations relayées ce vendredi par Stop and Goal, il n’y a désormais plus aucune chance qu’Houssem Aouar rejoigne la Juventus Turin lors de ce mercato estival. En effet, l’entraîneur Massimiliano Allegri n’est pas un fan absolu du joueur, et a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’était pas nécessaire de débourser 20 à 30 millions d’euros pour le recruter.

La Juventus se retire du dossier

C’est donc une porte de sortie prestigieuse qui se referme pour Houssem Aouar, qui dispose toujours d’un bon de sortie accordé par son président Jean-Michel Aulas. A ce jour, la piste la plus chaude pour Aouar en cas de départ mène à Arsenal. Au contraire d’Allegri, l’entraîneur espagnol des Gunners, Mikel Arteta, apprécie beaucoup Houssem Aouar. Il aimerait le recruter afin de renforcer le milieu de terrain du club londonien. Reste maintenant à voir si l’OL et Arsenal parviendront à trouver un accord, quatre ans après le transfert d’Alexandre Lacazette vers l’Emirates Stadium pour 53 millions d’euros. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre Arsenal et Lyon, d’autres clubs de Premier League pourraient se manifester. On sait par exemple que Tottenham suit le dossier de loin, et avait proposé d’inclure Tanguy Ndombele dans un potentiel deal. Cela n’avait finalement pas été très loin, et Arsenal demeure à ce jour le club le mieux placé pour Houssem Aouar. A moins finalement que le milieu offensif tricolore fasse une saison de plus à Lyon, ce qui n’est pas non plus impossible.