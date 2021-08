OL : Houssem Aouar se trouve pas cher au mercato

Dans : OL.

Après avoir perdu Joachim Andersen et Jean Lucas, l’OL pourrait vendre Houssem Aouar en cas de grosse proposition au mercato.

La saison dernière, la Juventus Turin était le club le mieux placé pour recruter le milieu offensif formé à Lyon. Ce n’est plus le cas cet été, la Vieille Dame ayant clairement relâché son intérêt pour Houssem Aouar. En cas de départ de Lyon au mercato, Houssem Aouar devrait plutôt signer en Premier League, où plusieurs clubs suivent sa situation avec attention. Il y a quelques jours, un potentiel échange avec Tanguy Ndombélé (Tottenham) avait été évoqué. Mais c’est surtout Arsenal qui est chaud pour recruter Houssem Aouar. L’intérêt des Gunners à l’égard du milieu offensif de l’OL serait d’ailleurs réciproque, à en croire les informations dévoilées ce jeudi par The Sun.

Aouar emballé pour signer à Arsenal ?

Le média britannique affirme que malgré l’absence de Ligue des Champions à Arsenal cette saison, Houssem Aouar est ouvert à un transfert chez les Gunners, où il pourrait retrouver Alexandre Lacazette. Conscient qu’il est en train de stagner à Lyon après une folle progression lors de ses premières années en Ligue 1, Houssem Aouar estime qu’il a besoin de relever un nouveau défi à l’étranger, un constat partagé par son entourage. Reste maintenant à voir si Arsenal et Lyon parviendront à trouver un accord pour le transfert du joueur, ce qui est loin d’être le cas pour le moment. Aux dernières nouvelles, les Gones pourraient ouvrir la porte à un départ d’Houssem Aouar en cas de proposition comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Une indemnité de transfert bien faiblarde quand on sait qu’Arsenal a été associé à Odegaard (Real Madrid) ou encore à Maddison (Leicester) pour des sommes davantage comprises entre 50 et 60 millions d’euros. C'est pourquoi le clan Aouar estime qu'Arsenal serait bien inspiré de miser sur le numéro 8 lyonnais.