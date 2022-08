OL : Aouar-Benzema, des louanges qui en disent long

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Frustré en ce moment à l'OL avec des rumeurs de départ de plus en plus récurrentes et une sortie prématurée face à Ajaccio, Houssem Aouar n'en reste pas moins un amoureux du club. Il rêve de suivre la trajectoire de Karim Benzema avant lui.

L'enfant chéri de la formation lyonnaise vit une période plus compliquée sur les bords du Rhône. Houssem Aouar est plus proche que jamais de la fin à l'OL, cinq années après ses débuts en professionnel. Le jeune milieu de terrain n'est pas vraiment retenu par le club lyonnais, qui en voit en lui la possibilité de récupérer quelques millions d'euros pour boucler le budget. Aouar sera t-il bientôt transféré ? Au Bétis Séville ou ailleurs ? En tout cas, une chose est sûre, il n'est plus un cadre inamovible du vestiaire rhodanien. Pas toujours titularisé lors des matches amicaux de préparation, il a subi l'affront d'être sorti après 30 minutes face à Ajaccio pour pallier à l'exclusion de Lopes.

Pour Aouar, Benzema est le meilleur joueur de l'histoire de l'OL

Une fin en eau de boudin en forme de crève-cœur pour le joueur formé à l'OL. Houssem Aouar aime son club, aime sa ville et surtout connaît son histoire. Gamin ayant suivi l'ascension lyonnaise dans les années 2000, il a été particulièrement marqué par Karim Benzema. Celui qui avait été meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2007-2008, la dernière à avoir vu l'OL être sacré champion de France. Interrogé sur son rapport au club par Le Média Carré, Aouar a livré le nom de l'attaquant du Real Madrid à la question sur le meilleur joueur de l'histoire de son club.

Lewandowski 💬 : « Benzema est un joueur incroyable, il l'a montré la saison dernière en Ligue des Champions. Il est en Liga depuis des années, je ne veux pas me comparer à lui. Pour moi, c’est un nouveau défi de venir ici » pic.twitter.com/GG3NeNn4kp — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) July 30, 2022

« Benzema car il a tellement accompli en si peu de temps à l’OL et puis surtout pour tout ce qu’il a fait ailleurs. C’est vraiment un exemple à suivre et on a vu que par moments, ça s’est moins bien passé à Madrid et tout s’est joué avec le mental, le fait qu’il n’ait jamais rien lâché. Et maintenant, on voit où il en est », a t-il confié. Un exemple qu'Aouar aimerait suivre, notamment à l'OL où Benzema a su gagner plusieurs titres majeurs dont un doublé coupe-championnat. Néanmoins, pas sûr qu'Aouar ait le temps d'accomplir cela alors que son départ pourrait se faire dans les prochains jours.