OL : Aouar au Real Madrid, une voie royale pour Zidane !

Dans : OL.

Tout proche de s’engager avec la Juventus Turin cet été, Houssem Aouar est finalement resté à l’Olympique Lyonnais au mercato.

Et pour cause, aucun accord définitif n’a été trouvé entre la Vieille Dame et l’OL au sujet de l’international français. La Juventus Turin n’était toutefois pas le seul club à s’intéresser de près au meneur de jeu des Gones. En effet, Mikel Arteta souhaitait également recruter Houssem Aouar afin de renforcer le milieu de terrain d’Arsenal. Les Gunners ont tenté une approche auprès de Jean-Michel Aulas, sans pour autant parvenir à convaincre le très exigeant président lyonnais. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le club londonien ne devrait d’ailleurs pas revenir à la charge dans le dossier Houssem Aouar puisque la priorité à ce poste se nomme désormais Dominik Szoboszlai (RB Salzbourg).

Ce brutal changement de cap de la part d’Arsenal risque de faire le bonheur d’un club, à en croire El Desmarque. Et sans surprise, il s’agit du Real Madrid. Au sein de la capitale espagnole, on apprécie tout particulièrement le profil d’Houssem Aouar, un relayeur très technique à l’instar de joueurs tels que Luka Modric ou Toni Kroos. Si la volonté de Zinedine Zidane reste de recruter Eduardo Camavinga à ce poste, le dossier du Rennais risque d’être (trop) compliqué pour le Real Madrid. En effet, il n’est pas dit que les Merengue aient les finances pour s’offrir à la fois Mbappé et la pépite du Stade Rennais. Ainsi, Houssem Aouar ferait office de plan B de luxe pour le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Reste à voir si de son côté, le milieu de l’Olympique Lyonnais est chaud pour rejoindre un club dans lequel il a peu de chance d’être immédiatement titulaire. Son choix sera absolument crucial, alors que la Juventus Turin n’a peut-être pas dit son dernier mot.