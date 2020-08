OL : Aouar a une préférence très nette au mercato

Dans : OL.

Avec son bon de sortie et ses excellentes performances en Ligue des Champions, Houssem Aouar n’a quasiment aucune chance de rester à l’OL cette saison.

A moins qu’aucune équipe ne veuille mettre les millions attendus par Jean-Michel Aulas. Pour le moment, vu le profil des formations intéressées par ses services, le numéro 8 peut être tranquille. La Juventus et le Real Madrid pensent très fort à lui, tout comme plusieurs formations anglaises comme Manchester City et Arsenal. Et qu’en pense Houssem Aouar ? Jusqu’à présent, le milieu de terrai n’a rien laissé transparaitre, et ses récentes interviews n’ont pas permis d’en savoir plus. Toutefois, dans les négociations, cela se passe bien différemment et le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano a livré une petite confidence qui en dit long sur l’avenir du Français.

« Des rumeurs qui parlent de l’envie d’Aouar de rejoindre la Premier League? Bien sûr que c’est ce qu’il veut. Mais personne encore n’a mis les 60 millions d’euros », a lancé Fabrizio Romano, pour qui il ne s’agit donc que d’une question financière. En ce qui concerne le championnat anglais, si Arsenal rêve de faire un gros coup, disputer la Ligue des Champions sera certainement un élément décisif avec la candidature de Manchester City, qui n'est pour le moment monté que jusqu'à 40 ME. A moins que le futur international français ne cède aussi devant le projet porté par Mikel Arteta, et qui a déjà séduit du beau monde avec les succès en FA Cup devant Chelsea puis dans le Community Shield contre Liverpool.