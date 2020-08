OL : 40ME pour Aouar, Man City fait encore rire Aulas

Dans : Ligue 1.

Houssem Aouar a rayonné la saison dernière avec l’OL. Manchester City veut s'offrir le milieu de terrain et a soumis une première offre de 40 ME. Celle-ci a été refusée.



Alors qu’il ne dispute aucune coupe d’Europe cette saison, l’Olympique Lyonnais est exposé au risque de voir ses meilleurs éléments s'en aller. A commencer par Memphis Depay qui a fait planer le doute sur son avenir après son triplé contre Dijon vendredi. Houssem Aouar (22 ans) est susceptible lui aussi de faire ses valises cet été. Précieux dans l’entrejeu, le joueur formé à l’OL possède énormément de qualités et impressionne par sa facilité déconcertante sur le rectangle vert. Manchester City en a notamment fait les frais la saison dernière en C1 (élimination en quart de finale contre Lyon, défaite 3-1).

Houssem Aouar (41 matches la saison dernière, 9 buts et 10 passes) a été excellent ce soir-là et surtout, il a reçu les éloges du grand Kevin De Bruyne. Une prestation qui a séduit le club mancunien. Deux semaines après cette opposition, Caughtoffside rapporte que les Skyblues ont dégainé une première offre de 40 ME au club lyonnais pour lui arracher des mains sa pépite. Mais le club présidé par Jean-Michel Aulas attend plus et a refusé la proposition de son homologue anglais. L’OL attendrait au moins 50 ME pour laisser partir l'international Espoirs français. Les Rhodaniens sont en position de force. Manchester City va devoir s’aligner sur les exigences lyonnaises, au risque de voir le PSG lui passer devant.