OL : Anthony Martial a refusé un prêt à Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Buteur samedi soir avec la France en Ukraine, Anthony Martial sait qu'une longue saison l'attend avec Manchester United. Mais l'attaquant croit en ses chances au point d'avoir refusé de revenir à Lyon.

Titularisé par Didier Deschamps contre l’Ukraine, Anthony Martial a vécu un match compliqué, puisque l’attaquant tricolore a d’abord raté un duel face à Pyatov, quelques secondes avant le but ukrainien, mais il s’est rattrapé juste après la pause en égalisant pour l’équipe de France. Cela n’a pas empêché le sélectionneur national de le remplacer par Karim Benzema. Pour Anthony Martial, cette parenthèse française risque d’être une des rares bouffées d’oxygène car du côté de Manchester United, l’attaquant tricolore s’apprête à vivre une saison compliquée, le mercato offensif des Red Devils ayant marqué un tournant. Le club anglais a évidemment enregistré l’incroyable retour de Cristiano Ronaldo, et Solskjaer peut également compter sur Sancho, Cavani ou bien encore Rashford et Greenwood. Face à cette concurrence sauvage, bien des joueurs auraient jeté l’éponge et demandé un transfert, mais pas Anthony Martial.

Lyon a contacté Manchester United pour Anthony Martial

Lié encore trois ans avec Manchester United, l’attaquant français de 25 ans a tenu à rester à Old Trafford. Au point même de refuser une offre de prêt émise par l’Olympique Lyonnais comme l’explique ce dimanche La Parisien. Jean-Michel Aulas et Juninho espéraient faire revenir à l’OL Anthony Martial, lequel a été formé à Lyon avant de signer à Monaco en 2013 pour 5 millions d’euros. Mais cette perspective n’a pas convaincu l’attaquant mancunien qui a finalement décliné cette proposition et toutes les autres, Martial étant persuadé de pouvoir s’imposer dans l’effectif des Red Devils. On ne sait pas ce que l'avenir lui réserve du côté de Manchester United, mais l'attaquant sait que du côté de Lyon on a toujours un oeil attentif à ses performances au cas où il changerait d'avis cet hiver.