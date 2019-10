OL : Anthony Lopes vote Sylvinho à 100%

Dans : OL, Ligue 1.

Même si Sylvinho s'est retiré un peu de pression grâce à la victoire de l'Olympique Lyonnais mercredi à Leipzig, l'entraîneur brésilien sait que du côté des supporters de l'OL on espère surtout que le derby de dimanche soir à Geoffroy-Guichard se terminera sur un nouveau succès lyonnais face aux Verts. Mais quoi qu'il en soit, Sylvinho a compris qu'il pouvait compter sur ses joueurs et notamment l'un des cadres du vestiaire, Anthony Lopes. Même si le successeur de Bruno Genesio n'a pas confié le brassard de capitaine au gardien de but en début de saison, Lopes apprécie le travail du coach brésilien et surtout sa capacité à se remettre en cause et à écouter son vestiaire suite au début décevant en Ligue 1.

« Le coach est là, il bosse à 200%, il fait un travail extraordinaire que ce soit sur le terrain ou en dehors avec son staff. Il est pleinement impliqué dans l’aventure, il est à fond. Mais c’est un jeune entraîneur, il a besoin qu’on l’aide aussi en parlant un peu plus, en prenant plus souvent la parole et c’est ce qui a été fait. Il a très bien écouté, comme nous l’avons écouté quand il a eu des choses à dire », a expliqué, sur Canal+, un Anthony Lopes énormément motivé par ce derby qui pourrait permettre à Sylvinho de définitivement s'installer sur le banc de l'Olympique Lyonnais.