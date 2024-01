OL ‍: Anthony Lopes viré ‍? Lyon n'ose pas prendre le risque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après la défaite de Lyon au Havre (3-1), certains ont demandé que le débat sur le gardien de numéro 1 soit relancé, la signature du portier brésilien Lucas Perri ayant apporté de la concurrence. L'entraîneur de l'OL a tranché.

« Qu’est-ce qu’il va falloir pour qu’on accepte une certaine forme de concurrence ? On nous a dit que Lucas Perri serait numéro 2 jusqu’à la fin de la saison, ce n’est peut-être pas si judicieux que cela. Anthony Lopes est bien vu par les virages, mais c’est un problème quand même. Il coûte plus de points qu’il n’en rapporte ». La déconvenue lyonnaise au stade Océane avait poussé Serious Charly, l'influenceur lyonnais, à poser une question qui fâche concernant le portier international portugais de l'OL. Et si lundi soir, Nicolas Puydebois, ancien gardien de but lyonnais et désormais consultant, avait estimé qu'il ne serait pas judicieux de chambouler la hiérarchie juste quelques jours après la signature de Lucas Perri en provenance de Botafogo, les supporters rhodaniens attendaient de voir ce qu'allait faire Pierre Sage pour le match de Coupe de France face à Bergerac.

Lopes ou Perri, l'affaire est réglée à Lyon

🗨 « Trouver la bonne formule »



🎙 Avant d’affronter Bergerac en 16e de finale de Coupe de France, Pierre Sage s’est exprimé sur les choix en défense pour pallier les suspensions ! 🔄#BPFCOL pic.twitter.com/ZBiH0lctAA — Olympique Lyonnais (@OL) January 17, 2024

Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de révolution à attendre au sein de la hiérarchie des gardiens de but. « Je vais répondre à cette question de manière générale. Avec un match par semaine, je n’ai pas prévu de faire tourner l’effectif. Peu importe le poste, c’est la même chose. Je reste sur ce que j’ai dit la semaine dernière et la même position envers Anthony Lopes », a prévenu Pierre Sage, qui confirme donc que Lopes reste et restera le gardien de but titulaire devant Lucas Perri. Le technicien rhodanien avait en effet été relativement clair après la signature du joueur brésilien, sauf si Lopes devient catastrophique, il sera titulaire jusqu'à la fin de la saison. Il sera ensuite temps de redistribuer les cartes à l'OL.