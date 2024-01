Anthony Lopes remplacé d'urgence par Lucas Perri, fureur à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait un retour brutal sur terre dimanche au Havre. Et après cette lourde défaite, Anthony Lopes n'échappe pas aux critiques, d'autant que Lucas Perri a signé lors de ce mercato.

John Textor a fait signer plusieurs joueurs depuis le début du mercato d'hiver, et parmi eux, il y a Lucas Perri, le gardien de but brésilien arrivé de Botafogo. Afin de ménager les susceptibilités, les dirigeants lyonnais ont précisé qu'il n'était pas question que ce dernier prenne immédiatement la place d'Anthony Lopes et que concurrence, si concurrence il y a, n'existera qu'à partir de la saison prochaine. Mais, après les trois buts pris Lopes dimanche au Havre ont remis un coup de pression sur le gardien emblématique de l'Olympique Lyonnais. Si la grogne est montée sur les réseaux sociaux, Serious Charly n'a pas hésité à s'attaquer frontalement au cas Anthony Lopes lors d'un live avec les supporters de l'OL, estimant qu'il était inutile d'attendre des mois avant de prendre des décisions.

Anthony Lopes n'est plus décisif pour l'OL

Anthony Lopes doit être le 2e salaire de Ligue 1 côté gardiens et aujourd'hui il n'y a aucun gardien de Ligue 1 qui est foncièrement inférieur à lui sur cette saison.



Je vois aucune raison de retarder la mise en concurrence avec Perri de six mois vu le contexte. — Charly M. (@SeriousCharly) January 14, 2024

Pour l'influenceur, il est temps que la question Anthony Lopes soit posée. « J’ai déjà dit qu’Anthony Lopes avait probablement le deuxième salaire dans les gardiens de Ligue 1 et que j’avais du mal à trouver trois ou quatre gardiens objectivement inférieurs à lui. Je ne dis pas que c’est le pire gardien de but du Championnat évidemment, mais pour moi Anthony Lopes est dans le ventre mou des gardiens qui ont des qualités, mais aussi beaucoup de défauts sauf qu’il a un salaire de Ligue des champions et un statut qui est incontestable à l’OL. On voit depuis le début de la saison qu’il y a pas mal de buts sur lesquels il n’est pas le principal coupable, mais pas le sauveur non plus. Ça fait combien de fois qu’on prend des bangers parce qu’il est avancé ? Sur le troisième but du Havre, la frappe est très belle, mais elle n’est pas non plus pleine lucarne, il est sur sa ligne et il est lobé. Sur les trois buts, il ne sauve pas l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes c’est le meilleur gardien de Ligue 1 quand on est mené (….) Qu’est-ce qu’il va falloir pour qu’on accepte une certaine forme de concurrence ? On nous a dit que Lucas Perri serait numéro 2 jusqu’à la fin de la saison, ce n’est peut-être pas si judicieux que cela. Anthony Lopes est bien vu par les virages, mais c’est un problème quand même. Il coûte plus de points qu’il n’en rapporte », a fait remarquer Serious Charly dans son débrief après la défaite lyonnaise en Normande.