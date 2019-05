OL : Anthony Lopes lance un appel mercato à Aulas et Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes ne sait pas encore où il évoluera la prochaine saison. Alors que des rumeurs font du portier international portugais de l'OL le possible successeur d'Iker Casillas au FC Porto, les négociations sont totalement à l'arrêt du côté de la capitale des Gaules, Jean-Michel Aulas ayant plusieurs fois fait savoir qu'il jugeait l'agent d'Anthony Lopes beaucoup trop gourmand financièrement au niveau des exigences salariales. On était donc dans l'expectative concernant le portier lyonnais, mais ce dernier a profité de la victoire de l'OL contre Caen, qui assure le podium à Lyon, pour relancer les discussions.

Après avoir commenté ce succès en or pour l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes a envoyé un message pas subliminal à son président. « Ça s’est terminé comme il fallait, pour passer une dernière semaine tranquille, profiter tous ensemble et pour apporter cette victoire au peuple lyonnais et au coach. On a montré un beau visage en grande partie pour lui, on lui devait ça. Maintenant, on peut davantage se poser sur l’avenir et discuter de certains dossiers », a confié le gardien de but de l'OL, qui souhaite que Jean-Michel Aulas reprenne le fil des négociations avec lui afin d'aboutir à un accord...ou pas.