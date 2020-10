OL : Anthony Lopes explique pourquoi il déteste tant l’OM

Dans : OL.

En grande difficulté en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit impérativement retrouver la victoire dimanche face à l’Olympique de Marseille. Un adversaire particulier pour le gardien Anthony Lopes.

Après quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a plus le choix. Un succès lors de la 6e journée semble impératif pour éviter de laisser les concurrents s’échapper définitivement. C’est pourquoi le président Jean-Michel Aulas a mis la pression à ses joueurs et à son entraîneur Rudi Garcia. Les Gones n’ont pourtant pas besoin de ça pour se motiver avant une rencontre face à l’Olympique de Marseille. En effet, les coéquipiers d’Anthony Lopes n’ont pas la mémoire courte et considèrent les Marseillais, eux aussi en difficulté, comme de véritables rivaux.

« Malheur au vaincu ? Oui, même si eux sont un peu mieux que nous. On va se focaliser sur nous. On a l'obligation de gagner. Un autre résultat qu'une victoire serait très difficile à avaler, a reconnu le gardien de l’OL dans un entretien accordé à L’Equipe, avant d’évoquer la haine entre les deux équipes. Parce que c'est une rivalité, "l'Olympico", les deux Olympiques. Et puis il y a plein de choses qui sont arrivées par le passé, dont j'ai fait partie, parfois. (Sourires.) C'est engagé, ça joue au ballon, et seule la victoire compte. » Après le Classique particulièrement tendu le mois dernier, on pourrait assister à une autre rencontre riche en incidents…