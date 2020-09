OL : Aulas met Garcia sous pression avant l'OM !

Dans : OL.

Dimanche soir, le Groupama Stadium va accueillir le duel des grands malades de la Ligue 1 avec un choc opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille.

Le club rhodanien ne compte que six points tandis que Marseille, accroché à trois reprises au Vélodrome ces dernières semaines, n’affiche guère une meilleure forme avec huit points. Si tôt dans la saison, ce choc des Olympiques s’apparente déjà à un match de la peur qui peut marquer un premier tournant dans l'exercice en cours. Après son match nul extrêmement décevant à Lorient dimanche après-midi, l’OL entend bien vaincre Marseille dans son stade afin de lancer définitivement sa saison. L’inverse serait vécue comme une grave désillusion par le président des Gones, Jean-Michel Aulas.

« Ne pas vaincre l’OM serait une déception »

« Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l’avant. Et on n’a rien trouvé de mieux qu’un grand match à jouer dès dimanche prochain. Je suis persuadé que la motivation va revenir et que tout le monde va se remettre dans le droit fil de ce que l’on souhaite. Le fait de ne pas vaincre l’OM, qui n’est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu’on n’a plus le droit à l’erreur » a lancé Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès. Un bon moyen de mettre la pression sur Rudi Garcia, qui conserve officiellement le soutien de son président, mais qui est prévenu qu’une défaite face à l’Olympique de Marseille serait très mal vécue par Jean-Michel Aulas. Pour ce choc face à son ancienne équipe, l’entraîneur rhodanien devrait disposer d’un effectif bouleversé puisque ce mardi, nous avons appris le départ plus que probable de Jeff Reine-Adelaïde pour le Hertha Berlin en échange de 25 ME et la signature imminente de Lucas Paqueta en provenance de l’AC Milan pour 20 ME…