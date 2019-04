OL : Joueurs et supporters, personne n'aime Marcelo à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Marcelo vit une deuxième partie de saison très compliquée à l'Olympique Lyonnais, à l'image de son match de vendredi soir contre Bordeaux où sa responsabilité est clairement engagée. Le défenseur brésilien semble d'un seul coup faire plus que ses 31 ans, ayant un temps de retard sur de nombreuses actions, ce qui n'est pas la première fois cette saison. Et du côté de l'OL, certains se demandent comment et pourquoi Bruno Genesio titularise à chaque fois celui que Jean-Michel Aulas était allé chercher pour 7ME au Besiktas en 2017. Car c'est une évidence, si Marcelo avoue bien se sentir à Lyon, cela ne se voit pas sur le terrain.

Via les réseaux sociaux, et après sa prestation à Bordeaux, Gaël Berger, journaliste pour Radio Scoop et qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais au quotidien, a été clair et net en évoquant la situation du défenseur brésilien. « Que Marcelo soit encore titulaire est un mystère. Il multiplie les erreurs, sa lenteur est un fardeau, il n’est aimé ni des supporters ni du vestiaire », a lancé le journaliste lyonnais, qui met de l'huile sur le feu concernant le joueur brésilien, à qui il reste tout de même encore deux ans de contrat avec l'OL où il a un bon salaire. Il ne sera donc pas facile de lui trouver un club au prochain mercato.