OL : Achraf Laaziri signe jusqu'en 2026

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature pour 4 ans d'Achraf Laaziri, défenseur international marocain U20 qui était à l'essai depuis quelques mois.

« A l’essai en cours de saison dernière, le latéral gauche du Fath Union Sport (FUS) de Rabat, Achraf Laaziri, s’est engagé avec l’OL pour 4 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. L’international Marocain U20, né en 2003, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du centre de formation du FUS, qu’il a rejoint en 2017. Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, l’Olympique Lyonnais et le Fus Rabat avaient signé un partenariat en 2019. Cette coopération, avec l’un des clubs historiques du Maroc, aboutit aujourd’hui au premier recrutement d’un jeune joueur marocain. L’OL se félicite cette signature et va poursuivre ses échanges privilégiés avec le Fus, basés sur le partage d’expérience et l’optimisation de son modèle académique », indique, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais.