OL : Accuser Genesio pour sauver Sylvinho ça l'écoeure

Dans : OL, Ligue 1.

Ceux qui avaient fait campagne sur les réseaux sociaux pour éjecter Bruno Genesio ont exhulté lorsque Jean-Michel Aulas a confié à Sylvinho les clés de l'équipe lyonnaise. Malgré des matchs de préparation compliqués, les deux premières rencontres de Ligue 1 avaient plongé dans l'optimisme béat les pros-Sylvinho, lesquels faisaient remarquer que l'OL n'avait plus joué comme cela depuis longtemps. Mais hélas la suite a tourné au fiasco, au point que désormais l'avenir du coach brésilien est très incertain, Jean-Michel Aulas se penchant à nouveau sur la situation. Là encore, les anti-Genesio estiment que si Sylvinho se rate, c'est à cause de l'héritage de l'ancien coach, et notamment de la présence dans le staff de Gérald Baticle.

Ancien agent de Karim Benzema, et toujours proche de l'OL, Karim Djaziri estime que trop c'est trop et qu'il faut quand même que Sylvinho soit placé face à ses responsabilités. « Ceux qui accablent encore Genesio en parlant de son héritage, il faut arrêter. Sylvinho a pris ses fonctions à l’intersaison et non en cours, donc il a eu le temps d’imposer sa patte, sa philosophie de jeu, sa discipline et ses méthodes aujourd’hui c’est un échec et c’est le sien », a lancé Karim Djaziri via les réseaux sociaux, sans visiblement convaincre. Il est vrai qu'il est toujours difficile de reconnaître qu'on a eu tort.