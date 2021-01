OL : Accord Lyon-Leicester, Islam Slimani arrive !

Dans : OL.

Le transfert de Moussa Dembélé ayant accéléré ce lundi, l'Olympique Lyonnais paraît avoir également mis le turbo pour aboutir à un accord avec Leicester et Islam Slimani.

Présent ce lundi en conférence de presse, Diego Simeone a été clair lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il confirmait la signature de Moussa Dembélé chez les Colchoneros afin de remplacer Diego Costa. « Ce n'est pas encore bouclé, mais c'est très avancé. Je parlerai de lui quand il sera avec nous », a répondu l’entraîneur de l’Atlético Madrid au sujet de l’attaquant français de l’Olympique Lyonnais. Preuve que l’affaire est imminente, Gianluca Di Marzio annonce lui que Juninho et Jean-Michel Aulas ont « finalisé le transfert d’Islam Slimani, Leicester ayant donné son feu vert ». Pour Moussa Dembélé et l’international algérien, les visites médicales sont prévues mardi à Madrid et à Lyon.

On ne connaît pas encore les détails du contrat que va signer Islam Slimani avec l'Olympique Lyonnais, l'attaquant ne souhaitant pas se contenter d'un contrat de 18 mois. Mais en attendant d'en savoir plus, Rudi Garcia sait, lui, qu'il pourra compenser numériquement le départ de Moussa Dembélé. Et c'est bien là l'essentiel pour l'entraîneur de l'actuel leader de Ligue 1, lequel reconnaissait samedi soir qu'il aurait bien aimé conserver le même effectif. Mais faute d'y être parvenu, le pari Slimani semble raisonnable.