OL : A cause de Benzema, Pérez a craqué devant Aulas

Dans : OL, Liga, Ligue des Champions.

Après le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, le Real Madrid n’avait pas jugé nécessaire de recruter un nouveau buteur.

La Maison Blanche préférait miser sur les membres de son effectif dont Karim Benzema. Il faut dire que l’attaquant français a toujours été considéré comme l’un des chouchous de Florentino Pérez. Et cette anecdote du président madrilène ne fera que conforter ce statut. En effet, le patron du Real, interrogé dans un document de RMC consacré à Benzema, a raconté une belle anecdote datant du 8e de finale aller de la Ligue des Champions à Lyon (1-1) en 2011, lorsque l’ancien Gone était entré en jeu avant d’ouvrir le score une minute plus tard.

« Je suis là depuis longtemps, depuis 2000, et je ne me suis levé que deux fois : pour ce but de Karim Benzema et pour le but de Sergio Ramos à Lisbonne (lors de la finale de la Ligue des Champions 2014, face à l’Atlético Madrid, 4-1 a.p.), a réagi Florentino Pérez. Quand il est entré et a marqué ce but à Lyon, j’étais tellement heureux que je n’ai pas pu me retenir et je me suis levé. J’ai dit pardon à Aulas parce que c’était la première fois que me je me levais de ma vie. » C’est dire l'admiration du président espagnol pour KB9.