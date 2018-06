OL : À 13 ans, Corentin Tolisso a refusé l'ASSE

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Transféré par l’Olympique Lyonnais au Bayern Munich l’été dernier contre 41ME, Corentin Tolisso est désormais un joueur majeur de l’Equipe de France. Une belle progression pour celui qui a disputé 159 matchs en professionnel avec l’OL. Dans les colonnes du Progrès, la mère du joueur a expliqué que Corentin Tolisso avait eu le choix entre l’ASSE et Lyon à l’âge de 13 ans. Et le natif d’Amplepuis, peu apprécié dans le Forez, n’a pas hésité une seule seconde…

« On était allé à Sochaux pour un stage, Saint-Etienne l’avait repéré aussi, mais lui ne jurait que par le Lyon de Sonny Anderson. Quand l’OL l’a fait venir à 13 ans pour entrer en préformation, il n’était pas mieux que d’autres et n’a même jamais signé de contrat aspirant. C’est à partir de 16, 17 ans, qu’il s’est imposé » a expliqué la mère de Corentin Tolisso, qui s’est régulièrement fait remarquer dans les derbys entre l’OL et l’ASSE ces dernières années. Reste que les Verts peuvent aujourd’hui avoir des regrets d’avoir manqué l’un des plus gros talents de la génération 95-96 au poste de milieu relayeur…