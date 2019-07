OL : 70 ME pour Dembélé, Lyon ne pourra pas refuser

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Très bon en fin de saison dernière et excellent lors du match amical face à Arsenal, durant lequel il a inscrit un doublé, Moussa Dembélé risque bien d’agiter le mercato lyonnais. Et pour cause, le marché des transferts ferme officiellement ses portes le 8 août en Angleterre, ce qui va automatiquement pousser certaines écuries à se placer sur l’attaquant rhodanien, dont la cote Outre-Manche est très élevée. Manchester United, qui est sur le point de perdre Romelu Lukaku, est notamment sur les rangs. Et selon Thierry Marchand, l’OL ne pourra pas refuser une offre avoisinant les 70 ME.

« Ce serait vraiment bien pour l’Olympique Lyonnais qu’il reste, car s’ils commencent à vendre leurs joueurs offensifs, comme Nabil Fekir et si Moussa Dembele s’en va, ça va commencer à se voir et il va falloir compenser. Mais pour Moussa Dembele, signer à Manchester United ce serait un retour aux sources puisqu’il a commencé à Fulham, il a continué au Celtic. Les championnats britanniques il connait bien, sauf que là c’est Manchester United quand même, il franchit un cap. Je pense que pour lui ce sera exceptionnel et s’ils viennent avec 70ME sur la table, Lyon n’aura pas d’autre solution que le vendre. Mais personne n’empêchera ensuite Lyon de trouver un profil intéressant » a indiqué le journaliste de France Football. Reste à voir si une offre de cette envergure arrivera sur le bureau de Jean-Michel Aulas d’ici la fin du mercato anglais…