OL : 60ME pour Memphis Depay, Dortmund prêt à craquer

Dans : OL.

A un an de la fin de son contrat, Memphis Depay pourrait quitter l'Olympique Lyonnais pour le Borussia Dortmund moyennant un prix XXL.

Tandis que l’Olympique Lyonnais a probablement laissé échapper vendredi face au PSG sa plus grosse chance de jouer l’Europe la saison prochaine, le club de Jean-Michel Aulas va devoir apprendre à gérer cette saison blanche sur la scène continentale. Et parmi les gros dossiers du mercato, il y a évidemment le cas Memphis Depay. A un an de l’Euro, et après un retour express d’une grave blessure au genou, l’attaquant néerlandais a entamé sa dernière année de contrat à l’OL où pour l’instant il a refusé de prolonger. Ce lundi, en Allemagne on est persuadé que Memphis est plus proche que jamais de signer au Borussia Dortmund. Selon le quotidien Der Westen, le joueur de l’Olympique Lyonnais est désormais le grandissime favori pour venir renforcer l’effectif du BVB lorsque le transfert de Jadon Sancho à Manchester United sera officiel.

Cela fait des mois que l’attaquant international anglais est annoncé comme proche des Red Devils, et les négociations se seraient intensifiées ces derniers jours. On évoque ce lundi un montant de 120ME pour ce transfert de Jadon Sancho, Bild évoquant un paiement en trois fois (70ME, 30ME et 20ME), ce que pour l’instant les dirigeants allemands refusent. Et pour remplacer l’international anglais, ces derniers pensent à Memphis Depay, une offre de 60ME est même clairement évoquée pour réussir à convaincre Jean-Michel Aulas de céder son attaquant, les fans du BVB semblant être emballés par cette idée. Le Borussia Dortmund avait également pensé à Mustapha Nundu pour venir renforcer son attaque une fois le départ de Sancho acté, mais l’attaquant du Sierra Leone aurait finalement décidé de rejoindre Anderlecht.