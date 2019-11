OL : 58 ME, l'offre folle pour Depay, mais il y a un gros hic à 35 ME

Dans : OL.

Arrivé de Manchester United en janvier 2017, Memphis Depay a été honnête et n’a jamais caché qu’il rêvait de rejoindre un plus grand club que l’Olympique Lyonnais.

Pas de quoi faire plaisir aux supporters lyonnais bien évidemment, même si le talent du Néerlandais est indéniable quand il veut s’en donner la peine. Un retour en Angleterre, où il a vu sa cote tomber en flèche à mesure que son aventure chez les Red Devils tournait au vinaigre, pourrait toutefois tenter l’attaquant de l’OL. Très en vue avec son club, mais surtout avec sa sélection, Memphis Depay est en effet suivi par Tottenham, affirme The Daily Mirror. Le club londonien, qui ne parvient pas à décoller cette saison après sa finale de la Ligue des Champions, serait prêt à miser jusqu’à 58 ME pour faire venir le buteur lyonnais.

Une somme copieuse pour un joueur qui n’avait jusqu’à présent pas vraiment fait l’objet de grosses offres. Même si cela demandé à être confirmé avec une offre réelle, cette information fait bien évidemment du bruit en Angleterre, où Manchester United a aussi son mot à dire. En effet, en vendant Memphis Depay pour 16 ME à l’OL, les Red Devils ont conservé une option permettant de « matcher » les autres offres et de racheter prioritairement le joueur si le besoin s’en faisait sentir, à hauteur de 35 ME. Autant dire que MU a un réel intérêt à fourrer son nez dans ce dossier si jamais l’intérêt des Spurs était réel.