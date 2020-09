OL : 50ME pour Aouar, Arsenal proche de faire craquer Aulas ?

Dans : OL.

Arsenal est en passe de faire une offre à la hauteur des attentes de l’OL pour Houssem Aouar. Une proposition qui sera étudiée avec sérieux par les Gones.

Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur à Arsenal pour Houssem Aouar. Alors que les Gunners ont soumis une première offre de 36 ME à Lyon pour son numéro 8, le président du club rhodanien a lancé un message ferme à la direction de la formation londonienne. « Il y aura très peu de départs : pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur. On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL (Champions League) l’année prochaine », réagissait-il sur Twitter. En clair, Arsenal est voué à l’échec s’il n’aligne pas un montant avoisinant les 50 ME. Un sujet qui mérite réflexion, et le pensionnaire de Premier League semble enfin avoir pris une décision.

Alors que Mikel Arteta souhaite absolument obtenir la signature du milieu de terrain français, les décisionnaires des Gunners sont enclin à s’aligner sur les exigences financières de JMA. Football.London annonce qu’une offre de 40 ME + 10 ME de bonus va être envoyée sur le bureau du président de l’OL. Cette proposition sera étudiée sérieusement par l’OL qui voit là une opportunité d’empocher une très belle somme pour son joueur formé au club. Houssem Aouar a quant à lui l’occasion de passer un cap dans sa carrière et rejoindre un top club anglais, même si les dernières années des Gunners ont été compliquées. Avec Mikel Arteta sur le banc, Arsenal semble avoir retrouvé son lustre d’antan.