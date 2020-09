OL : Arsenal est trop radin, Aulas ferme la porte pour Aouar

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais estime que les dirigeants d'Arsenal n'ont pas fait une offre correcte pour s'offrir Houssem Aouar lors de ce mercato 2020.

Ces dernières heures la tension est montée d’un cran dans le dossier Houssem Aouar, puisque la chaîne Téléfoot a annoncé que le joueur lyonnais avait déjà donné son accord pour rejoindre Arsenal, puis quelques heures plus tard on évoquait une offre de 40ME transmise par les Gunners à l’Olympique Lyonnais. Un prix qui semble faible par rapport aux attentes du club de Jean-Michel Aulas pour une de ses stars. Et ce dernier l’a rapidement confirmé ce samedi, il n’étudiera pas la proposition du club de Mikel Arteta à ce niveau de prix. Via son compte Twitter, le président de l’OL a balayé cette hypothèse fermant presque la porte à un départ d’Houssem Aouar sur qui il compte cette saison, mais également la prochaine.

Dans son style expéditif, Jean-Michel Aulas a mis les pieds dans le plat. « Il y aura très peu de départs : pour Houssem Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur. On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL l’année prochaine », prévient le patron de l’Olympique Lyonnais. Une prise de position qui laisse cependant la place à une nouvelle offre d'Arsenal, JMA étant beaucoup trop rusé pour fermer définitivement la porte à un club capable d'aligner des dizaines de millions d'euros pour un de ses joueurs, aussi talentueux soit-il. En attendant, les dirigeants des Gunners devront clairement faire mieux que les 40ME déjà évoqués.