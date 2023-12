OL ‍: 50ME à dépenser, Textor se fait interpeller

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a parfaitement bien terminé l'année avec un succès en Ligue 1 sur sa pelouse contre Nantes. Le club rhodanien va désormais devoir mettre une stratégie en place au mercato d'hiver.

A Lyon, on respire un peu mieux depuis les trois derniers succès en Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage ont quitté la zone de relégation et peuvent désormais travailler sur des bases sereines. Cependant, cette trêve hivernale devra être celle des bilans et des anticipations pour le futur. Si certains observateurs ne sont pas très chauds à l'idée de voir l'OL recruter à tout-va cet hiver, ce n'est pas le cas de Régis Testelin, qui encourage la direction lyonnaise à renforcer d'urgence la formation rhodanienne.

L'OL invité à ne pas tomber dans le piège

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet et encouragé l'OL à faire les choses bien cet hiver. « On est dans une logique de court terme quand on dit ça. Lyon reste sur trois victoires, Pierre Sage prend ses marques et il serait tentant de dire que le gars a redressé la barre et que les joueurs vont mieux. Mais la victoire contre Nantes est ric-rac, celle à Monaco est un hold-up. Je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de ressorts et de changements affichés pour considérer que tout a changé et qu'un nouveau Lyon est arrivé. Il y a des vrais manques dans cette équipe et au milieu de terrain. Je pense que Caqueret, Tolisso, Mata à droite, ça ne suffit pas et c'est inconsistant. Ce groupe a besoin de renforts de qualité, ne serait-ce que pour apporter de la concurrence. Je ne suis pas sûr qu'il faille se fier sur les trois derniers matchs. C'est insuffisant et il y a de l'argent et une autorisation de recruter. Il faut y aller ! », a notamment indiqué Régis Testelin, qui espère que l'OL fera le nécessaire pour ne pas tomber dans l'euphorie.