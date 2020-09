OL : 50 ME cash, Aulas envoie le devis pour Aouar

Dans : OL.

Suspendu en raison de son carton rouge récolté à Montpellier (2-1), Houssem Aouar a cruellement manqué à Lyon, vendredi soir contre Nîmes.

Il n’y a aucun doute, la formation de Rudi Garcia n’affiche pas le même visage avec ou sans son meneur de jeu et vice-capitaine. Une fois ce constat dressé, la crainte de voir partir Houssem Aouar d’ici la fin du mercato est encore plus forte du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le numéro huit des Gones dispose d’un bon de sortie, et Arsenal semble clairement avoir fait de l’ex-international espoirs français sa priorité. Toutefois, Jean-Michel Aulas n’a aucunement l’intention de brader l’un de ses deux meilleurs joueurs puisque selon les informations obtenues par The Sun, le président de l’OL réclame près de 50 ME cash pour vendre Houssem Aouar.

Un prix auquel Arsenal n’est pas encore monté pour le moment. En effet, les dirigeants londoniens estiment le prix du joueur formé à l’Olympique Lyonnais à 40 ME sur le marché des transferts en raison de la crise financière engendrée par la pandémie de Covid-19. Reste maintenant à savoir si Arsenal, qui avait songé à inclure Mattéo Guendouzi dans la transaction, sera enclin à augmenter son offre d’une dizaine de millions d’euros afin de conclure l’affaire et s’offrir Houssem Aouar d’ici le 5 octobre. Du côté de l’OL, on devrait évidemment tenir parole, dans le cas où Arsenal viendrait à s’aligner sur le prix réclamé, en laissant filer Houssem Aouar. Un scénario angoissant pour les supporters lyonnais, lesquels redoutent également le départ de Memphis Depay, en fin de contrat en juin 2021 et dont le profil plaît à l’AC Milan et au FC Barcelone.