OL : 5 joueurs en vente, Aulas attend des offres

Par Claude Dautel

En attendant les officialisations des signatures de Johann Lepenant et Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais a bien l'intention de faire de la place dans son vestiaire. Cinq joueurs sont sur une première liste.

L’excitation ne baisse pas du côté des supporters depuis que l’on sait qu’Alexandre Lacazette va revenir dans son club formateur, l’annonce officielle de sa signature de l’Olympique Lyonnais étant probablement liée à des détails financiers qu’il faut encore finaliser et qui pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures. Mais la venue du Lacazette est acquise, tout comme semble l’être celle de Johann Lepenant, le jeune milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen. Cependant, dans le même temps, l’OL ne peut pas faire l’économie d’une grosse refonte de son effectif, notamment dans le sens des départs. Même si Jean-Michel Aulas a des ambitions élevées pour son club, Lyon ne pourra pas compter sur les recettes engendrées par les coupes européennes, et Peter Bosz n’a pas besoin d’un effectif énorme pour cette saison qui se résumera à la Ligue 1 et la Coupe de France. C’est pour cela que plusieurs joueurs ont d’ores et déjà été informés qu’ils devaient se chercher un nouveau club.

Lacazette et Lepenant In, 5 joueurs de l'OL Out !

Once a gunner, Always a Gunner.❤️♣️ pic.twitter.com/RouDBIiGVy — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) June 3, 2022

Si l’on met de côté les cas de Lucas Paqueta, que l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas vendre, mais qui pourrait l’être si une offre colossale arrivait sur le bureau de Jean-Michel Aulas, et celui de Moussa Dembélé, dont la mise en concurrence avec Alexandra Lacazette est peu probable, l’OL a déjà sa short-list des joueurs sur lesquels Peter Bosz ne compte pas. Le Progrès n’a aucun doute sur le souhait des dirigeants lyonnais de voir partir Jérôme Boateng, Léo Dubois, Tino Kadewere, Thiago Mendes et Houssem Aouar. Ces cinq footballeurs lyonnais ont officiellement un bon de sortie, reste à trouver les clubs qui seront prêts à faire une offre à Jean-Michel Aulas. Le mercato ouvrant ses portes dans 48 heures, on devrait vite en savoir plus.