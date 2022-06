Lacazette de retour à l'OL, c'est pour jeudi !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La première recrue de l’Olympique Lyonnais pour cet été va redonner le sourire aux supporters.

Le retour d’Alexandre Lacazette est désormais bouclé selon l’ensemble des médias qui suivent le club rhodanien. L’attaquant arrivé en fin de contrat avec Arsenal va revenir dans son club formateur, pour essayer de dynamiser une attaque de l’OL en difficulté, et être le porte-drapeau d’une formation lyonnaise désireuse de retrouver le haut du tableau avec l’ADN du club. RMC précise toutefois que les derniers détails sont en passe d’être réglés, et que la visite médicale se prépare sereinement. L’officialisation de son arrivée et sa présentation à la presse devraient avoir lieu ce jeudi. Un retour qui fait forcément beaucoup parler, alors que les supporters en espèrent d’autres, comme celui de Corentin Tolisso, qui sera peut-être plus difficile à convaincre.