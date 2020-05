OL : 41 morts à cause de Liverpool-Atlético, combien pour OL-Juventus ?

Dans : OL.

Des scientifiques anglais affirment que le match Liverpool-Atlético Madrid a provoqué la mort de 41 personnes en pleine épidémie de Covid19. Aucune étude n'a été faite pour OL-Juventus.

Le 11 mars dernier, alors que le coronavirus commençait à circuler de plus en plus intensément en Europe, 3.000 supporters de l’Atlético Madrid avaient fait le déplacement jusqu’à Anfield afin d’assister au match retour des 8es de finale de la Ligue des champions entre les deux clubs. Mais le prix à payer est terrible si l’on croit une étude réalisée par les très sérieux Imperial College London et université d’Oxford. Car ce sont 41 morts qui auraient été provoqués par ce vaste déplacement de supporters espagnols, pays où l’on comptait déjà 641.000 cas de coronavirus contre 100.000 en Grande-Bretagne. Cette étude confirme ce que des scientifiques italiens avaient indiqué suite au match entre l’Atalanta et Valence en février, à savoir que ce match, joué à Milan, avait clairement contribué à faire de la Lombardie un foyer majeur du Covid19 en Italie.

Fort étrangement, aucune étude n’a été faite en France concernant la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus au Groupama Stadium le 26 février. Ce jour-là, 58.000 spectateurs, dont 3.000 supporters italiens, avaient assisté à la victoire de l’OL, malgré la demande d’élus locaux qui souhaitaient que cette rencontre se déroule à huis clos. Quelques semaines plus tard, le Dr Marcel Garrigou-Grandchamp avait pointé du doigt cette rencontre, laquelle avait selon lui déclenché une explosion des cas de covid19 dans le Rhône. Mais très rapidement, l’Agence Régionale de Santé avait nié une quelconque relation entre OL-Juventus et une augmentation de la diffusion du virus. On dira que c’est l’exception française…ou que l’on n’a pas trop voulu s’étendre sur ce sujet.