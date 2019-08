OL : 400.000 euros pour Lopes, Lyon doit signer et vite !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi soir, à l'occasion de la première sortie de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium cette saison, les supporters de l'OL devraient faire passer un message clair et net à Jean-Michel Aulas : il faut absolument prolonger Anthony Lopes. Pour des questions d'argent, le dossier du gardien de but, qui a entamé sa dernière année de contrat, est repoussé de mois en mois sans que l'on sache comment l'histoire va se terminer. Alors qu'il se dit que Lopes exige le plus gros salaire de l'OL, à savoir 400.000 euros par mois, Didier Roustan estime que JMA ne doit pas hésiter et rapidement l'offrir à Anthony Lopes.

« Prolonger Anthony Lopes à tout prix ? Oui mais il y a une limite quand même. La limite ce serait un salaire démesuré, mais je pense qu’il peut tout de même prétendre à un des deux ou trois plus gros salaires de l’Olympique Lyonnais. Si on lui donne 400.000 euros par mois tu n’exploses pas ta grille des salaires, car actuellement les deux ou trois joueurs les mieux payés à l’OL ça doit tourner autour de 350.000 euros. En renouvelant celui qui est le meilleur gardien de Ligue 1 à égalité avec Mike Maignan, mais avec l’expérience en plus, et si ça reste dans cet ordre là, alors oui il faut le prolonger », a prévenu Didier Roustan, qui estime que le salaire demandé par Anthony Lopes est correct pour un joueur d'une telle importance.