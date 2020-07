OL : 4.500 supporters autorisés pour le tournoi de Lyon ?

Dans : OL.

Les 16 et 18 juillet prochains, le Groupama Stadium accueillera le tournoi de l'Olympique Lyonnais. Des supporters de l'OL devraient pouvoir y assister.

Samedi, pour la réception de Nice, l’Olympique Lyonnais a joué devant des tribunes totalement vides, le club de Jean-Michel Aulas n’ayant pas voulu se lancer dans l’organisation compliquée de l’accueil des supporters. Mais pour le tournoi prévu les 16 et 18 juillet au Groupama Stadium, à priori avec Nice, le Celtic et les Rangers, l’OL souhaite accueillir des spectateurs, dans la limite des règles édictées par le gouvernement français. Pour l’instant, la jauge est de 5.000 spectateurs, même si cela pourrait évoluer dans les jours qui viennent, et c’est en se basant que ce chiffre que l’Olympique Lyonnais va mettre en place une billetterie très limitée.

Le Progrès explique que samedi dernier, lors de la réception de la formation de Patrick Vieira, il y avait déjà 250 personnes autorisées à pénétrer dans le stade lyonnais. Se basant sur ce chiffre, le quotidien régionale estime que le grand public aura droit à 4.500 tickets pour le tournoi dans dix jours. Et à priori, si vous n’êtes pas un abonné de l’Olympique Lyonnais il ne sera pas possible d’obtenir un précieux sésame. Ce lundi, le club de Jean-Michel Aulas devrait faire des annonces sur l’organisation de ce tournoi avec l’OGC Nice et les deux rivaux écossais, et notamment sur la manière dont les billets seront distribués, car c’est une évidence la demande sera supérieure à l’offre.