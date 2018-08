OL : 30ME, un joueur et des bonus, l'offre gagnante de l'OL pour Ruben Dias ?

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Jean-Michel Aulas l'a annoncé dimanche, après la victoire de l'OL contre Amiens, il se rendra mercredi à Lisbonne afin d'essayer de finaliser le transfert de Ruben Dias. Et ce lundi, A Bola apporte quelques précisions sur l'offre que le président de l'Olympique Lyonnais aura dans sa valise pour convaincre son homologue de Benfica de céder le défenseur international portugais tant convoité par le club rhodanien.

Si on ne parle plus d'une somme cash de 45ME, qui est le prix de la clause libératoire de Ruben Dias, le quotidien sportif portugais affirme que l'Olympique Lyonnais offre 30ME, plus des bonus et un joueur, dont l'identité n'est pas dévoilée. Au total, cette proposition de l'OL pourrait permettre de frôler les 40ME et surtout elle semble être celle qui permettra à Jean-Michel Aulas d'offrir à Bruno Genesio le défenseur tant attendu. Car A Bola l'annonce, Ruben Dias ayant déjà trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais, il est désormais plus que probable que le joueur va quitter Benfica pour rejoindre l'OL dans les meilleurs délais. L'avion qui ramènera le président de Lyon mercredi pourrait bien avoir un passager de plus qu'à l'aller.