OL ‍: 25 millions d’euros, Textor achète la paix avec Aulas

Par Guillaume Conte

Après des mois de tension et de procès en cours, Jean-Michel Aulas et John Textor ont tout balayé. Le nouveau propriétaire de l'OL va tout payer en janvier, et une collaboration pourrait même voir le jour.

Jean-Michel Aulas et John Textor dans une chaleureuse accolade au Groupama Stadium, c’était une scène que bien des suiveurs de l’OL ne pensaient jamais revoir. Et pourtant, les deux hommes d’affaires ont enterré la hache de guerre alors que l’affrontement était encore total il y a quelques jours de cela. Des menaces de procès ont été lancées des deux côtés, et Jean-Michel Aulas avait même déjà mis en place son escouade juridique depuis la fin de l’été pour des promesses non tenues. Finalement, Aulas et Textor se sont rencontrés pour faire la paix, et l’accord est désormais total. Le nouveau propriétaire de l’OL comptait récupérer les 10 millions d’euros d’indemnités de rupture de contrat, quand JMA s’est fait virer dans la foulée du rachat ou presque, au motif que le dirigeant lyonnais nuisait à son ancien club (DNCG, critiques sur les réseaux, interview).

De plus, Eagle Groupe n’avait pas réglé en temps et en heure les 14,5 millions d’euros correspondant au rachat d’un tiers des parts de Jean-Michel Aulas dans OL Groupe prévus dans le rachat du club. Une somme de 24,5 millions d’euros au total qui reviendra bien à l'ex-président lyonnais d’ici le 16 janvier 2024. C’est l’accord trouvé entre les deux hommes pour l’abandon total des poursuites, d’un côté comme de l’autre, et l’OL va même appuyer la candidature de Jean-Michel Aulas au poste de vice-président de la FFF, souligne L'Equipe. Ce dernier a promis de stopper les critiques contre les nouveaux dirigeants, et a réglé son problème de piratage de compte Twitter qui n’a pas forcément convaincu tout le monde. Le dirigeant rhodanien se tient même à la disposition de John Textor pour l’aider en cas de besoin, même si l’organigramme se met en place et ne comprend pas JMA dedans bien évidemment. En tout cas, Aulas est de retour dans son Groupama Stadium, et cela a eu le don de porter chance à l’OL ce dimanche face à Toulouse.