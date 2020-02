OL : Lyon cible un renfort à la sauce portugaise au mercato !

Dans : OL.

Jeudi, L’Equipe indiquait dans un large dossier comment l’Olympique Lyonnais souhaitait s’y prendre pour atteindre la somme de 440 ME de produits des activités en 2023-2024.

Le quotidien national dévoilait que pour atteindre cet objectif relevé, l’OL vise entre 90 et 110 ME de ventes de joueurs chaque saison. Et pour que son modèle de trading fonctionne toujours aussi bien, la bande de Jean-Michel Aulas souhaite dénicher les meilleurs talents au Brésil, mais également au Portugal. Dans cette optique, Florian Maurice et son équipe de recruteurs visionnent de nombreux matchs du championnat portugais. En fin de semaine, la presse lisboète indiquait que des émissaires de l’Olympique Lyonnais étaient présents dans les tribunes du stade du Dragon à l’occasion du match entre le FC Porto et Viseu (3-0).

Lyon souhaite donc débarquer en force sur le marché portugais. Raison pour laquelle un joueur du Sporting Braga serait pisté, selon les informations obtenues par O-Jogo. Le média indique que l’Olympique Lyonnais apprécie tout particulièrement le profil de Ricardo Esgaio, lié à Braga jusqu’en juin 2022. Arrière droit très offensif, Esgaio a délivré 4 passes décisives en 18 matchs cette saison. Mais dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais aura de la concurrence made in Ligue 1 puisque Montpellier, qui a pourtant recruté Arnaud Souquet à ce poste l’été dernier, est également sur les rangs. Cette piste, si elle venait à se confirmer pour l’Olympique Lyonnais, laisse en tout cas présager un départ de Rafael ou de Kenny Tete à l’issue de la saison, les deux joueurs n’ayant pas convaincu Rudi Garcia ces dernières semaines, durant l’absence sur blessure de Léo Dubois. Reste à voir si l’OL préfèrera vendre le Brésilien, le Néerlandais… ou les deux.