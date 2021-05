Real : Zidane se tire, huit joueurs prêts à l’imiter ?

Dans : Liga.

En fin de semaine, le Real Madrid a officialisé dans un communiqué le départ de Zinedine Zidane.

Le chantier est immense pour Florentino Pérez, qui doit rapidement trouver un successeur à Zinedine Zidane au Real Madrid. La piste Massimiliano Allegri est tombée à l’eau, l’Italien ayant rejoint la Juventus Turin. Ces dernières heures, le nom d’Antonio Conte est sorti du chapeau. En attendant de savoir qui sera l’entraîneur du Real Madrid, les dirigeants merengue s’attellent déjà au mercato estival. Et il risque d’être très mouvementé car selon les informations de l’Express, le départ de Zinedine Zidane pourrait encourager plusieurs joueurs à faire leurs valises. Le média britannique affirme que huit joueurs pourraient imiter Zinedine Zidane et ainsi partir.

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane est affecté par le départ de Zinedine Zidane et a des chances de se laisser tenter en cas d’offre d’une grosse écurie anglaise. Ces dernières semaines, Manchester United a été cité comme un prétendant à la signature de l’ancien Lensois. Dans ce secteur de jeu, le départ de Sergio Ramos est également dans les tuyaux. Contrairement à Raphaël Varane, le défenseur espagnol est en fin de contrat dès cet été. Et après de longues négociations, aucun accord n’a été trouvé. Autre défenseur sur le départ : Marcelo. Relégué sur le banc à la suite de l’éclosion de Ferland Mendy, l’international brésilien a des touches en Major League Soccer aux Etats-Unis. Prêté cette saison à Tottenham, Gareth Bale ne sera pas non plus retenu. Tout comme Isco, Luka Jovic et Lucas Vazquez. Liés ou pas au départ de Zinedine Zidane, les transferts pourraient donc être nombreux au Real Madrid cet été. Pour combler toutes ces potentielles pertes, le vice-champion d’Espagne en titre devra se montrer très inspiré. De toute évidence, le futur entraîneur aura du pain sur la planche.