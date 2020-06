OL : 15 ME pour faire oublier Aouar, Lyon a tout prévu

Dans : OL.

Houssem Aouar possède un bon de sortie, et à l’Olympique Lyonnais, il est très rare de voir les joueurs ne pas en profiter pour changer d’air.

L’OL espère récupérer une très belle somme en adéquation à la fois avec le talent de son numéro 8, mais aussi du pédigrée des courtisans que sont le PSG, Manchester City, la Juventus Turin ou plusieurs équipes espagnoles. En cas de vente, si le club du 69 espère bien s’appuyer sur les grands espoirs de son centre de formation, au moins une nouvelle arrivée serait logique. La cellule de recrutement se penche sur ce dossier, et un premier nom est sorti. Selon les informations de Foot Mercato, Nadiem Amiri a été identifié comme le possible successeur de Houssem Aouar. Resté discret au début de sa carrière lors de son éclosion à Hoffenheim, l’international espoir allemand a souffert de plusieurs blessures qui l’ont freiné. A 23 ans, il prend toutefois une toute autre dimension avec le Bayer Leverkusen, candidat à une place en Ligue des Champions en Bundesliga.

Le milieu d’origine afghane a parfaitement digéré son transfert pour 9 ME, et vaut désormais 15 ME. Moins offensif que Aouar, il possède toutefois un profil de joueur capable de former une belle association avec Bruno Guimaraes. Il faut tout d’abord savoir si l’OL parvient à faire une belle vente à Aouar, et ensuite si le Bayer sera prêt à écouter la proposition en provenance de l’OL. Mais le profil d’Amiri donne en tout cas des indications sur le recrutement à venir de Lyon, il s’agira de trouver des joueurs expérimentés et leaders d’un côté, et des jeunes confirmés avec encore une belle marge de progression de l’autre.