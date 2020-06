PSG : Al-Khelaïfi adore Aouar, l’OL veut 50 ME cash

Dans : OL.

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait recruter un milieu offensif en cas de départ de Julian Draxler durant le mercato.

L’international allemand arrive dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et tandis qu’il ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi, il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. Il y a quelques mois, le Hertha Berlin lui faisait notamment les yeux doux. Du côté du PSG, on se prépare au départ de l’Allemand et un nom fait quasiment l’unanimité en interne pour lui succéder, il s’agit d’Houssem Aouar. Malgré son manque de régularité au plus haut niveau, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais plaît tout particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi, qui aimerait le recruter dès cet été selon RMC Sport.

A priori, un transfert à Paris ne semble pas impossible pour Houssem Aouar, d’autant que la Juventus Turin et Manchester City ne sont pas si chauds que cela sur le dossier pour le moment. Reste que pour boucler ce transfert qui ferait grand bruit en Ligue 1, il faudra satisfaire les requêtes d’un certain Jean-Michel Aulas. Et à en croire la radio, le président de l’OL réclame la coquette somme de 50 ME pour lâcher le joueur formé dans la capitale des Gaules. Une somme dont le PSG peut évidemment s’accommoder, mais que Nasser Al-Khelaïfi aura tout de même du mal à sortir pour un joueur qui ne serait pas plus qu’un remplaçant à Paris, tout du moins dans un premier temps. Reste maintenant à voir quelle stratégie le PSG adoptera dans ce dossier. Le champion de France pourrait laisser trainer les choses en espérant qu’aucun club ne se manifeste pour Aouar dans l’espoir de voir le prix de ce dernier baisser un peu. Ce qui ne ferait évidemment pas les affaires de Jean-Michel Aulas…