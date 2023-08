OL ‍: 12 millions, l’offre pour Guido Rodriguez refusée ‍!

Dans : OL.

Le Bétis Séville a refusé la deuxième offre à hauteur de 12 millions d’euros de l’OL pour le transfert de Guido Rodriguez.

Après avoir recruté Ernest Nuamah pour 30 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais s’active pour boucler le renfort tant attendu par Laurent Blanc au poste de milieu défensif. La priorité de l’état-major lyonnais est clairement identifiée en la personne de Guido Rodriguez, le champion du monde argentin de 29 ans évoluant au Bétis Séville. Après une première offre refusée à hauteur de 8 millions d’euros, l’OL a augmenté sa mise et a proposé 12 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus au club andalou. Avec cette belle proposition, Lyon espérait rafler la mise alors que Guido Rodriguez a déjà un accord avec le club rhodanien sur la base d’un contrat de quatre ans.

Mais selon les informations du média local Estadio Deportivo, le Bétis Séville a rejeté la proposition de l’Olympique Lyonnais pour le milieu de terrain argentin. Les négociations vont se poursuivre mais ce vendredi pourrait marquer un tournant dans le dossier Guido Rodriguez puisque les dirigeants du Bétis Séville vont voter lors d’une Assemblée générale extraordinaire une possible augmentation du capital. Si cette augmentation est approuvée, le Bétis Séville aura plus de moyens pour offrir à Guido Rodriguez une prolongation de contrat équivalente à l’offre de l’OL, avec un bail jusqu’en juin 2028. Dans ce dossier, il est crucial de rappeler que le Bétis est le club de cœur du joueur et que si une offre similaire à celle de l’OL est envoyée par le club andalou, le joueur pourrait accepter.

Le Bétis Séville espère prolonger Guido Rordriguez

Du côté de John Textor et de Matthieu Louis-Jean, on espère bien sûr que ce dossier n’est pas clos et une nouvelle offensive lyonnaise n’est pas à exclure. D’autant que Estadio Deportivo ne cache pas qu’en cas de proposition à hauteur de 20 millions d’euros, il sera difficile de refuser et de retenir Guido Rodriguez. La balle est désormais dans le camp lyonnais et il s’agit de voir si l’état-major de l’OL cédera à la surenchère exigée par les deux refus du Bétis Séville après les offres à 8 puis à 12 millions d’euros. Du côté de Laurent Blanc, nul doute que l’on va commencer à perdre patience alors que le coach de l’OL réclame une sentinelle expérimentée depuis le mois de janvier.