OL : 12 ME pour Kadewere, les comptables de Lyon font la chenille

Dans : OL.

Très actif sur le marché des transferts en ce mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a bouclé la venue de Tino Kadewere, prêté jusqu’à la fin de la saison au Havre.

L’été prochain, les Gones pourront s’appuyer sur l’actuel meilleur buteur de Ligue 2, recruté pour seulement 12 ME. Une belle affaire financière pour le club rhodanien, quand on sait que l’attaquant de 24 ans était très courtisé, en France mais également en Angleterre et dans certains championnats exotiques. Dans les colonnes de Paris-Normandie, le directeur général du Havre Pierre Wantiez a d’ailleurs reconnu que le HAC aurait pu vendre Tino Kadewere pour une somme bien plus importante. Mais la volonté du club normand était de respecter le choix du joueur en acceptant l’offre du club choisi par le Zimbabwéen, à savoir Lyon.

« À partir du moment où Tino a su qu’il pouvait rejoindre l’OL, il ne voulait plus entendre parler d’autres pistes. Sans doute aurions-nous pu exploser les compteurs si nous avions tout fait pour vendre Tino au plus offrant. Mais ce n’est pas notre conception des choses. Un joueur est un être humain, pas de la viande. Nous ne sommes pas là pour entraver sa progression et le transférer contre son gré. Quelle image renverrait-on du club si on agissait de la sorte ? Le but était que toutes les parties s’y retrouvent, je pense que c’est le cas » a commenté le dirigeant normand, pour qui tout le monde est gagnant dans le deal de Tino Kadewere à Lyon. Même si en agissant différemment, Le Havre aurait sans doute pu obtenir, notamment en Angleterre, une somme bien plus rondelette grâce à ce transfert…